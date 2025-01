Lettera43.it - New York Times: Musk potrebbe avere avuto un ruolo nella liberazione di Cecilia Sala

Elonunnel rilascio didal carcere di Evin, in Iran. A rivelarlo è il New, secondo cui il coinvolgimento del magnate americano sarebbe stato sollecitato dal fidanzato della giornalista, Daniele Raineri, attraverso il rappresentate diin Italia, Andrea Stroppa. Raineri ha detto di aver pensato a lui perché aveva letto che c’era «un canale trae i diplomatici iraniani, e chelavora anche a stretto contatto con Trump», scrive il quotidiano. L’affermazione di Raineri viene confermata da due funzionari iraniani, tra cui un alto diplomatico del ministero degli Esteri, che hanno riferito al Nyt cheavrebbe contattato l’ambasciatore iraniano all’Onu, Amir Saeid Iravani, per favorire ladi. Tuttavia, néné i rappresentanti della nuova amministrazione di Donald Trump hanno rilasciato commenti in merito.