Terzotemponapoli.com - Napoli Zhegrova ha detto sì

Leggi su Terzotemponapoli.com

hasì Conte ha un’altra priorità Kvaratskhelia, oggi sarà a Parigi per firmare con il Psg, per ilè arrivato il momento di pensare al futuro.Si volta pagina,la prima scelta di Conte resta Garnacho del Manchester United: il tecnico salentino si aspetta che il club faccia il possibile e l’impossibile per portarlo al Maradona in questa sessione di mercato. La trattativa per l’argentino resta complicata sia per le resistenze del tecnico Amorim che per la valutazione da circa 70 milioni di sterline.Manna lavora al piano A Garnacho ma non può rimanere con una sola carta in mano. Per il direttore sportivo azzurro le alternative sono diverse ma ce n’è una che convince più delle altre:del Lille. Il classe 1999, nazionale del Kosovo, ha tutte le caratteristiche adatte per il calcio di Conte.