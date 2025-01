Mud | la spiegazione del finale del film con Matthew McConaughey

Leggi su Cinefilos.it

Mud: ladeldelconScritto e diretto da Jeff Nichols (regista anche di Loving, Midnight Special e The Bikeriders), il suo terzo lungometraggio Mud (qui la nostra recensione) è undrammatico che evoca il fascino e la nostalgia di una storia come quelle dello scrittore Mark Twain. Ambientato nell’Arkansas rurale sulle rive del Mississippi, ilsegue infatti la toccante storia di due quattordicenni che trovano e fanno amicizia con un fuggitivo della legge, imparando lezioni importanti sull’amicizia, la famiglia e l’amore lungo la strada.è l’eccezionale protagonista del, mentre Tye Sheridan e Jacob Lofland sono altrettanto i due ragazzi in cerca di avventure.Proprio grazie a questi protagonisti, prende vita un racconto di formazione e d’avventura molto emozionante.