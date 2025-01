Esports247.it - Monster Hunter Wilds, tutti i mostri presenti nel capolavoro Capcom annunciati finora

Con il lancio diormai alle porte (28 febbraio 2025), è tempo di affilare le lame, lucidare le armature e studiare attentamente i nuovi (e vecchi) avversari che popoleranno le Terre Proibite. Prepararsi è metà della battaglia per un cacciatore, e anche se spesso quella “preparazione” si riduce a scegliere l’armatura che meglio si abbina al proprio stile. Perché diciamolo, sin dai tempi della cara PSP (sigh!) la vera caccia è sempre stata quella all’armatura più bella., come suo solito, non si è risparmiata nel svelare a piccole dosi le sue creazioni. Tra i classici intramontabili come il Rathalos e lo Yian Kut-Ku e creature inedite come il misterioso Rey Dau, c’è un vero zoo dipronti per essere cacciati. Ecco una lista deifino ad ora dain:AjarakanClasse: Bestia Zannuta Habitat: Oliwell BasinQuesto primate corazzato non si limiterà a colpirvi con ferocia, ma ad un certo punto sarà in grado di aumentare la corazza per aggiungere danni da fuoco ai suoi attacchi.