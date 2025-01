Liberoquotidiano.it - **Mo: opposizioni, 'Tajani in aula su tregua, chiarisca su immunità Netanyahu'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe che l'applauso di quest'arrivasse per una notizia lungamente attesa: ieri è stata annunciata unaa Gaza e ci pare una breccia di speranza. La chiedevamo da tempo questa" ma "è un percorso difficile quello di questa: già nel governo israeliano c'è chi vuol far saltare l'accordo raggiunto. Per questo chiediamo al ministro degli Esteri di venire in quest'ed informarci" anche perchè c'è il rischio che si tratti di "unafragile e non di pace". Lo ha detto inalla Camera il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, chiedendo inoltre al ministro Antoniochiarimenti sulle sue parole circa "l'" di. "Quali garanzie dipuò daredi fronte a un mandato di arresto della Corte penale internazionale? Si vuol dire che vogliamo sottrarci agli obblighi di legge".