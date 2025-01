Notizie.com - Milano senza pace, 19enne violentata dal branco nel parcheggio dell’Alcatraz. Il sindaco Sala: “Nuovi fenomeni ci preoccupano”

L’avrebbero circondata neldella discoteca mentre era insieme al fidanzato. Poi avrebbero cercato di rapinarla e quindi palpeggiata.È quanto avvenuto alle prime ore del mattino di sabato scorso nei pressi della discoteca Alcatraz, in via Valtellina a. Per l’episodio, l’ennesimo che ha fatto scattare campanelli d’allarme sulla sicurezza, è stato già arrestato un 36enne egiziano.dalnel. Il: “ci” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa notizia è giunta mentre nel capoluogo lombardo stanno imperversando le polemiche in merito ad altre due vicende che hanno scosso il Paese intero. La prima è quella che riguarda la morte di Ramy Elgaml. Si tratta del giovane morto anel novembre scorso a seguito di un inseguimento con una pattuglia dei carabinieri.