Lanazione.it - Marconcino al freddo: "Pronti allo sciopero"

Leggi su Lanazione.it

Protestano alunni e genitori: troppoal. Il problema non è nuovo, ma in questi giorni di temperature davvero rigide con tanto di vento ghiaccio a generare ancora più, la colonnina di mercurio è scesa ulteriormente perché ad aggravare una situazione già precaria per lo stato della struttura, ci si è messo anche un guasto all’impianto. Il problema che aveva mandato in blocco il riscaldamento è stato risolto, ma la situazione resta precaria. Ilche ospita dieci classi nel polo di San Paolo è una struttura separata dal corpo centrale del Marconi che è stata realizzata ormai anni fa, per ricavare nuove aule. Il problema è che l’impianto di riscaldamento è realizzato con i fancoil che non hanno la resa dei termosifoni classici. In più gli apparecchi hanno già diversi anni e non possono essere accesi contemporaneamente per non creare sovraccarico sulla corrente elettrica.