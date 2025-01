Liberoquotidiano.it - Lorenzo Sonego, 51 secondi celestiali: i due colpi con cui ha tramortito Fonseca | Video

E tanti saluti a Joao. Un giorno, probabilmente, l'Australian Open sarà il suo (come qualche altro torneo dello slam) ma non oggi, non nel 2025, non contro. Il 29enne torinese, numero 55 al mondo che ha l'obiettivo di entrare nella top 20 entro questa stagione, ha battuto il 18enne brasiliano (che al primo turno ha conquistato tutto eliminando il favorito Rublev) in cinque, combatuttissimi set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 3-6, 6-3, dopo una battaglia di più di tre ore e mezza di gioco., che per molti contenderà il ruolo di "Re" del tennis mondiale a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra non molto tempo (c'è chi lo dava già come futuro partecipante alle Atp Finals del prossimo dicembre.) parte forte e manda in visibilio la torcida che aveva reso fin qui Melbourne simile a Rio de Janeiro.