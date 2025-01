Oasport.it - LIVE Skicross, Reiteralm 2025 in DIRETTA: scattano i quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Tocca a Jole Galli! Al cancelletto insieme all’azzurra le due canadesi Marielle Thompson e Courtney Hoffos. Completa il quadro la giapponese Nakanishi. FORZA JOLE!13.02 SUPER LUISA KLAPPROTT che passa Hannah Schmidt all’interno alla penultima curva. Fuori a sorpresa Daniela Maier, ultima alle spalle di Abby McEwen.13.00 Si prosegue con il doppio confronto Canada-Germania. Derby tra le canadesi Hannah Schmidt e Abby McEwen che incrociano le tedesche Daniela Maier e Luisa Klapprott.In piedi Gantenbein, non dovrebbe essere nulla di grave. Prima di proseguire si attende che la svizzera liberi la pista.12.57 Brutta caduta in completa rotazione per Talina Gantenbein con annessa torsione del ginocchio destro al cambio di pendenza. Taglia il traguardo per prima la svizzera Fanny Smith , davanti alla canadese Brittany Phelan.