Oasport.it - LIVE Paolini-Zarazua 6-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo parziale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)6-2SET! Pessimo dritto della centroamericana, termina qui il.15-40 DUE SET POINT! Doppio fallo.15-30 Servizio vincente della messicana.0-30 La messicana sotterra il dritto in uscita dal servizio.0-15 Decolla il rovescio in back difensivo di.5-2 Game. Altra buona prima dell’italiana. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set.40-15 Servizio vincente del.30-15 Errore gratuito con il dritto da parte della messicana.15-15 Scappa via il dritto inside in in uscita dal servizio di.15-0 Splendida palla corta di rovescio di Jasmine.