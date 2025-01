Lanazione.it - Il tennis entra all’istituto Fermi: "Troppi giovani non fanno attività"

a scuola. Un progetto sostenuto dal Comune e messo in pratica all’Isisper incentivare lo sport tra gli adolescenti. "Da un confronto con i docenti dell’Isis - dice l’assessore allo sport Francesca Nassini - è emerso che moltissimi ragazzi e ragazze, una volta arrivati alla prima superiore, abbandonano qualsiasi tipo disportiva. Una perdita enorme, sia in termini di investimento in salute sia in termini di socialità. Così con l’Istituto e con l’associazioneBibbiena abbiamo deciso di portare ila scuola". Il progetto sta coinvolgendo, per questa prima fase, tre classi prime dell’Isisper un totale di 12 ore complessive di pratica fatte con l’ausilio e la presenza degli istruttori professionisti dell’AssociazioneBibbiena. Il progetto è stato attivato grazie all’interessamento del professor Luca Ponti e della collaborazione tra Comune, istituto superiore e associazioni sportive del territorio.