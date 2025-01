Sport.quotidiano.net - Il Seravezza si conferma secondo in classifica. Un pareggio a reti bianche in Maremma

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella "partita della discordia" (dopo il doppio rinvio dei giorni scorsi per allerta meteo gialla legata al vento) allo “Zecchini” finisce senza né vincitori né vinti. E anche senza gol. Questo pari strizza l’occhio al Livorno, sempre più in fuga. Ilperò avrebbe meritato assai di più del punto preso in terrana, avendo imposto la propria superiorità nel gioco per lunghi tratti. finendo poi col rischiare la beffa su un paio di ripartenze in fondo. Questo 0-0 è buono per allungare la striscia positiva a quattro gare (con 8 punti fatti) e soprattutto ad aumentare il numero dei clean-sheet: da tre gare di fila ilnon prende gol. ed è la sesta volta nelle ultime 8 partite che i verdazzurri escono dal campo a porta inviolata. Inoltre è notevole anche il dato del rendimento in trasferta, dove la squadra di Lucio Brando ha perso solo una volta, a Siena (3-2) il 6 ottobre scorso.