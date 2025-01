Ilrestodelcarlino.it - Donna raggirata. Ascolano a giudizio

Dopo il patteggiamento ad una pena di un anno e mezzo di reclusione riguardante un macedone 41 anni residente ad Ascoli che era finito sotto inchiesta per l’accusa di circonvenzione di incapace, è in corso il processo a un 44enneche ha rinunciato a riti alternativi. Una vicenda che all’epoca dei fatti ha portato al sequestro preventivo da parte dei carabinieri di un appartamento in via dei Platani a Monticelli. L’e il macedone da fine 2017 abitavano entrambi nell’appartamento in questione, ospiti della proprietaria. Secondo l’impianto accusatorio, in concorso fra loro, i due indagati si sarebbero approfittati della 56enne ascolana che, in base ad una perizia, è risultata affetta da evidente disabilità intellettiva; un soggetto particolarmente vulnerabile ed esposta a tentativi di circuizione.