Coppa del Mondo Ski Cross, Yanick Gunsch conquista uno splendido terzo posto in Austria

Leggi su Ilfaroonline.it

Una grande gara di apertura sulle neve di Reiteralm, in. L’Azzurropiazza la terza posizione nella competizione maschile dello Ski, regalando alla sua propria carriera una gioia storica, indel.L’atleta trentino, della Val Venosta, registra unanono tempo in qualifica (1:09.92) e si rende poi autore di un percorso senza sbavature, in cui taglia per secondo il traguardo in batteria. Splendide le prove dagli ottavi, fino alla semifinale. Nella Big Final in programma, in seguito, lo stesso campione tricolore, classe 1997 di Malles, si prende il podio algradino. Lo fa alle spalle del tedesco Florian Wilmsmann e del transalpino Melvin Tchiknavorian.Nella gara femminile, Jole Galli fa il quarto. Dopo aver avuto un’indecisione in partenza.