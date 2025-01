Puntomagazine.it - Controlli della Polizia di Stato a Scampia: sorpresi a spacciare nella stessa zona. Arrestati due soggetti

Leggi su Puntomagazine.it

Napoli, due arresti per traffico di droga: sequestrate cocaina, eroina e marijuana dagli agentidiProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare, i FalchiSquadra Mobile hanno tratto in arresto duenapoletani di 48 e 53 anni, con precedenti di, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Nello specifico, i poliziotti, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Fellini, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, identificato per il 48enne, che ètrovato in possesso di 2 dosi di cocaina, un involucro di eroina e 115 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.