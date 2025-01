Movieplayer.it - Challengers, Dune - Parte Due e Wicked tra i candidati ai WGA Awards 2025

Leggi su Movieplayer.it

Si consolida la corsa agli Oscar di titoli comeDue, Anora econ le candidature per le migliori sceneggiature, nel campo televisivo spiccanodi peso come la serie Netflix Shogun, la commedia Hacks e Ripley. La Writers Guild of America (WGA) ha svelato i suoiper i WGA, che includono alcuni dei favoriti nella corsa agli Oscar, ma anche nomination inaspettate. Anora di Sean Baker, uno dei favoriti della critica, è in testa alla lista delle candidature per sceneggiature originali, ma tra i contendenti spicca anche A Real Pain di Jesse Eisenberg, dramma on the road semi-autobiografico che ha debuttato al Sundance Film Festival a inizio 2024. L'inclusione didi Luca Guadagnino, il cui script è firmato da Justin Kuritzkes, è significativa.