Calciomercato Juventus addio Vlahovic | è già in citta

Il serbo è in uscita tra la scadenza 2026 e l’ingaggio monstre, i bianconeri aspettano offerte soprattutto dall’estero ma intanto c’è una svolta importanteSono ore sempre più calde per il mercato della, che dopo aver abbracciato Alberto Costa ha preso in prestito dal PSG anche Kolo Muani. L’attaccante francese aumenterà sensibilmente le possibilità a disposizione di Thiago Motta in attacco. L’ex Eintracht prenderà il posto diquando il serbo sarà indisponibile, ma di sicuro cercherà di scalzarlo immediatamente.Dusan(LaPresse) –.itRischiando pure di togliere un po’ di spazio allo stesso, al centro di una questione di mercato cruciale sia per lui che per la. La situazione è ormai ben nota, il contratto è in scadenza 2026, l’ingaggio ha toccato ormai 12 milioni e i bianconeri sperano di liberarsene al più presto visto il fallimento di ogni contatto per il rinnovo.