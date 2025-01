Tvplay.it - Boom Napoli, colpo scudetto da 40 milioni: gioia Conte

Ilgiocherà sabato contro l’Atalanta, ma prima bisogna segnalare una bellissima notizia di calciomercato per.Ildi Antonioha ricevuto un’ottima notizia ieri sera. L’Inter, infatti, ha solamente pareggiato per 2-2 nel match giocato allo Stadio San Siro contro il Bologna.da 40(Ansa Foto) tvplay.itCon questo pari tra la ‘Beneamata’ ed il team emiliano, di fatto, ilsi è ‘assicurato’ il primato della classifica. L’Inter, infatti, ha adesso ha sì una gara in meno, ma anche tre punti di svantaggio. In caso di successo contro la Fiorentina, almeno per il momento, i nerazzurri condividerebbero la vetta con gli uomini di Antonio.Tuttavia, al netto dell’ottima notizia del pari dell’Inter contro il Bologna, ilè atteso da una gara molto difficile.