Australian Open 2025 | Paolini non brilla ma batte Zarazua Bronzetti out contro Cristian

Jasminenon ha problemiRenatae accede al terzo turno degli. Partita di fatto senza storia per la numero 4 del mondo, che concede qualcosa giusto in apertura di primo set per poi colpire la messicana nei turni in risposta: 6-2 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. La prossima avversaria di Jasmine sarà Elina Svitolina, che ha battuta agevolmente Caroline Dolehide.Niente da fare, invece, per Lucia, che non riesce a superare l’ostacolo rappresentato da Jaquelineperdendo per 7-5 7-5. Si può parlare di grande occasione sprecata da parte della tennista romagnola, che non riesce a ripetere quanto di buono fatto vedere nella splendida vittoria all’esordioVictoria Azarenka. Il servizio non aiuta l’italiana, che al terzo turno avrebbe trovato la lucky loser Eva Lys.