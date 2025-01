Cityrumors.it - Addio a David Linch, il papà e creatore di Twin Peaks e Velluto blu

Il suo è stato uno stile inarrivabile, particolare e misterioso allo stesso tempo, tanto da aver cambiato parecchio modo di fare film per il cinemaStavolta è morto per davvero, non è una notizia falsa ma vera. Purtroppo non è come nel maggio del 2017 quando venne diffusa per errore la notizia della scomparsa diLynch, succede nel mondo dello spettacolo, ma quella volta, e parliamo di sette anni fa, era una grande fake. Una notizia che lo fece scompisciare dalle risate, tanto da voler organizzare un po’ per sdrammatizzare e un po’ per prendere in giro il suo funerale., ildiblu (Ansa Foto) Cityrumors.itPerfino tabloid importanti uscirono con questa notizia che venne smentita non subito ma dopo qualche ora, poi qualche anno più tardi dal 2017 si venne a sapere che fu proprio lui a non voler smentire perché, in qualche modo si stava divertendo e voleva gustarsi fino alla fine quella terribile falsa notizia.