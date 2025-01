Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, in infrasettimanale per sfidare Roma e macinare altri punti

Treviglio. Quarta partita casalinga nelle ultime cinque per il, che è nuovamente in scena tra le mura amiche di Treviglio per riprendere la marcia ein classifica.Ci sono volute le imbattibili di Conegliano per fermare le rossoblù dopo cinque successi consecutivi, striscia che mancava dal 2018. E dopo la festa di cuore e di pubblico vissuta con l’Imoco, che è rimasta tale nonostante lo 0-3 finale, il PalaFacchetti ora si prepara ad accoglieremercoledì (15 gennaio) alle 20:30, in un turnoche deve essere uno step di conferma e di crescita ulteriore per la truppa di coach Carlo Parisi.“Quella di domenica è stata un’ottima prestazione – ha commentato il tecnico al termine della sfida con l’Imoco – Se avessimo fatto anche qualcosina in più sarebbe stato esaltante, ma contro Conegliano è difficile giocare, perché devi essere sempre al massimo.