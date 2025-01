Sport.quotidiano.net - Uran dal ciclismo al calcio: “Inseguo un sogno”

Bogotà, 15 gennaio – Dopo un'intera carriera dedicata al, il colombiano Rigobertoha deciso di cambiare vita, sportivamente parlando, dedicandosi al. Una scelta maturata in seguito al ritiro dal mondo delle due ruote avvenuto proprio l'anno scorso, dopo lunghe stagioni costellate di successi importanti con la medaglia d'argento nella prova su strada ai giochi olimpici di Londra nel 2012, i due secondi posti consecutivi nella classifica generale del Giro d'Italia del 2013 e del 2014, e il secondo posto al Tour de France 2017. Inizialmente si pensava che l'ex ciclista potesse diventare un azionista di minoranza del Fortaleza Ceif, club della capitale Bogotà militante nella massima serie sudamericana, invece nelle ultime settimane è stato avvistato in campo dte gli allenamenti con la squadra in vista della prima giornata del campionato colombiano in programma il prossimo 23 gennaio.