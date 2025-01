Iodonna.it - Una produzione inedita per la serialità italiana: un poliziesco crudo, attuale e sincero con personaggi complessi e stratificati. E un bel cast, dalla Bellè a Giallini %

Con la serie ACAB, disponibile su Netflix, il panorama italiano si arricchisce di un’opera che unisce la tensione del generea una profonda analisi umana e sociale. Prodotta da Cattleya e ispirata all’omonimo libro di Carlo Bonini, ACAB espande le tematiche già affrontate nel film di Stefano Sollima (2012), qui coinvolto come produttore esecutivo. Serie tv e film da vedere su Netflix a gennaio 2025 X Leggi anche › Hirokazu Kore-eda ha fatto una serie Netflix, “Asura”: una lezione di grazia e bellezza tutta al femminile I sei episodi di All Cops Are Bastards (tutti i poliziotti sono dei bastardi) scavano nei dilemmi morali e personali dei suoi protagonisti in un racconto potente che non si limita a rappresentare la violenza delle piazze, ma cerca soprattutto di capire le conseguenze che essa ha sulle vite di chi la affronta quotidianamente.