Un giardiniere caposquadra Un tutor per corsi leFP

Si ricercacon esperienza, per realizzazione spazi verdi e cura giardini. Il lavoro necessita di una buona conoscenza delle specie vegetali, delle tecniche di costruzione di impianti di irrigazione, di realizzazione di prati e di messa a dimora piante, così come della conoscenza delle tecniche di potatura, prevenzione e cura delle fitopatologie. Necessaria attitudine al lavoro di squadra e all’organizzazione. Informazioni e candidature: 340 2686386 o [email protected] . In ambito didattico, invece, si ricercaperIeFP (qualifica professionale per minori): predisposizione eaggio aula, accoglienza docenti e supporto adempimenti didattici, gestione e controllo registri, monitoraggio attività formative e laboratoriali. Preferibile aver maturato esperienza nella mansione.