Tolleranza zero contro la violenza sessuale di gruppo | nuova proposta di legge della Lega

Laavanza unadidestinata a rafforzare la tutelalanei contesti di massa. Il provvedimento, presentato dal capoin Commissione Affari costituzionaliCamera, Igor Iezzi, introduce un nuovo articolo nel codice penale: il 609-terdecies, che riguarda la “didurante eventi di massa, manifestazioni pubbliche o in luogo pubblico o aperto al pubblico”.La norma prevede pene severe per chi commette atti diin partecipazione con altre persone in questi contesti, con la reclusione che va da dieci a sedici anni.“Si tratta di un messaggio chiaro e necessario per tutelare le vittime e prevenire episodi gravissimi che minano la sicurezza e la libertà di tutti, soprattutto durante eventi affollati dove le dinamiche dipossono sfociare in comportamenti inaccettabili”, ha dichiarato Iezzi.