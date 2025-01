Theo Hernández supera Paolo Maldini come difensore con il punteggio più alto del Milan

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-14 22:04:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Il franceseha segnato questo martedì contro il Como 1907 (1-2) il suo trentesimo gol in Serie A con la maglia del, diventando così ilcon più gol nella storia dei rossoneri endo i 29 gol dell’italianohato una leggenda delismo. Ha infranto la barriera dei 30 gol nel campionato nazionale italiano e lo ha fatto con un gol fondamentale battendo il Como 1907 dello spagnolo Cesc Fàbregas, che si era portato in vantaggio con la rete dello spagnolo Assane Diao.Il lato sinistro ha segnato il gol del pareggio al 71° minuto con un po’ di fortuna, perché il suo tiro irregolare è finito inaspettatamente sopra la porta dei lariani.