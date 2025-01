Lanazione.it - Stop derby, ricorso al Tar

Leggi su Lanazione.it

La trasferta è curata nei dettagli ma, per ora, anche il gruppo organizzato dei tifosi “Belini frizzanti“ non si sposta da Spezia. E intanto per stringere ulteriormente le maglie del, il prefetto di Massa Carrara ha deciso che allo stadio dei Marmi verrà vietato il settore ospiti anche ai residenti della province di Massa Carrara, sono solo quindi di Spezia. A pochi giorni dall’attesa sfida, si è rivolto al Tar della Toscana il tifoso spezzino Gabriele Pierini (nella foto) presentando ilcontro il provvedimento emesso dal Prefetto di Massa Carrara che vieta la vendita dei biglietti ai residenti nello spezzino, il divieto di utilizzo dei tagliandi già venduti e l’obbligo di vendita di biglietti soltanto nominativi. Nella sua “battaglia“ da coordinatore del gruppo da anni al seguito della squadra (ma anche a nome dei tifosi) Pierini si è affidando agli avvocati Per Giorgio Leoni del foro della Spezia e Maurizio Maria Scaccabarozzi di Lecco, che hanno cercato di evidenziare una serie di cavilli nella speranza di ottenere il via libera alla trasferta.