Scudo penale, Nordio: «Non si è mai parlato di impunità per gli agenti»

Il ministro della Giustizia Carlosi è espresso sulla questione delloper le forze dell’ordine, tema sollevato dal governo. Parlando dalla Camera, il Guardasigilli ha chiarito che la proposta sarà portata avanti, ma non verrà inclusa nel ddl Sicurezza.ha precisato: «Non si è maidiinteso come», e ha aggiunto che la norma «sarà messa in un provvedimento a parte, sicuramente non adesso nel ddl Sicurezza». Sulla modalità con cui si procederà: «La forma la troveremo, ma per toccare il codice di procedurabisogna essere molto prudenti».Scontri a Milano tra studenti e polizia (Imagoeconomica).: «Studiamo una riforma procedurale che eviti di essere sottoposti alla negatività giuridica e mediatica»Il ministro ha inoltre posto l’accento su un problema a una «distorsione nell’uso dell’informazione di garanzia e del registro degli indagati».