Scalata La Effe a Orzinuovi per salire ancora

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria con Juvi Cremona di sabato e di inserire in organico il nuovo arrivato Donte Thomas che la Fortitudo è chiamata subito a tornare in campo. Stasera alle 20.30 la formazione di Attilio Caja affronta ad, nella seconda giornata di ritorno, i padroni di casa del Gruppo Mascio per continuare la propria. Se il bottino casalingo dall’arrivo del coach pavese è al momento immacolato, con un perfetto 6-0 nel conto tra vittorie e sconfitte, in trasferta anche con Caja in panchina la squadra ha accusato un paio di passi falsi, Piacenza e Pesaro, a fronte dell’unica vittoria a Vigevano. Ecco così che la sfida del PalaBertocchi assume una importanza particolare perché per continuare a rila classifica la Fortitudo oltre a vincere in casa, deve cercare di fare altrettanto anche fuori dal fortino del Madison di Piazza Azzarita.