Ilgiorno.it - Ospedale di Circolo: primo intervento d’urgenza in una sala ibrida. Com’è andato

Varese, 15 gennaio 2025 – I medici dell’disperimentano la funzionalità e l’utilità delle cosiddette sale ibride anche in un contesto da “minuti contati”. È stato eseguito, infatti, ilin urgenza all'interno di una delle sale ibride dell'varesino. Nel dettaglio, si tratta di un'operazione di chirurgia vascolare, condotta su una ottantenne giunta in Pronto Soccorso a Cittiglio per la rottura di un voluminoso aneurisma dissecante dell'arco aortico. La paziente si era già sottoposta anni fa a unprogrammato di cardiochirurgia sul tratto ascendente dell'arco aortico: questo dato anamnestico ha agevolato l'inquadramento diagnostico in Pronto Soccorso e l'attivazione della rete delle emergenze per le sindromi aortiche acute, che prevede la centralizzazione a Varese.