Mister Movie | Supergirl | inizia la produzione del film DCU con Milly Alcock e Jason Momoa

Le attesissime riprese di: Woman of Tomorrow, il prossimodel DCU, sono ufficialmentete. Il, diretto da Craig Gillespie, è previsto per il 2026 e vede come protagonistanel ruolo di Kara Zor-El, alias.Cosa Sappiamo di: Woman of Tomorrow: Woman of Tomorrow è ispirato alla serie di fumetti DC del 2021-2022 scritta da Tom King e illustrata da Bilquis Evely. La sceneggiatura delè stata curata da Ana Nogueira. La trama segue, che viaggia attraverso la galassia per celebrare il suo 21° compleanno insieme a Krypto, il suo fedele Supercane. Durante il viaggio, incontra una giovane donna di nome Ruthye, con la quale intraprende una missione di vendetta omicida.Il cast delinclude anche Eve Ridley nel ruolo di Ruthye, Matthias Schoenaerts come Krem of the Yellow Hills e, che interpreterà il temibile Lobo.