Ilrestodelcarlino.it - Lo sport inclusivo: a pieno ritmo le attività di baskin e nordic walking

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono aledidedicato ai ragazzi e giovani adulti con disabilità residenti nei Comuni della Bassa Romagna. Sono oltre venti gli iscritti. I corsi attivati, grazie alla collaborazione con il comitato territoriale Csi di Ravenna e l’associazione Gym Academy, sono di(con 14 ragazzi iscritti) e di, che conta invece 8 partecipanti con i relativi caregiver (in questo caso, si prevede che i partecipanti aumentino con l’arrivo della primavera). "Siamo molto soddisfatti di questo progetto, che ci consente di dare una importante opportunità aggregativa eiva alle persone con disabilità – ha commentato Andrea Sangiorgi, sindaco referente ai Servizi sociali e sanità dell’Ucbr –. I numeri di questo primo annoivo sono molto positivi e ci spingono a proseguire l’esperienza, senza escludere la possibilità che in futuro vengano attivati ulteriori corsi per altre discipline".