Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen in DIRETTA: Casse convince, bene Innerhofer, Cochran-Siegle il migliore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la terzacronometrata. Buon giornata!13.57: Questa la classifica finale delladi:-Ryan USA 2:25.542 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR +0.263Mattia ITA +0.494 KRIECHMAYR Vincent AUT +0.975 MAPLE Wiley USA +1.245 VON ALLMEN Franjo SUI +1.247Christof ITA +1.268 LEHTO Elian FIN +1.449 CATER Martin SLO +1.5210 ALPHAND Sam SWE +1.5711 NARALOCNIK Nejc SLO +1.6212 KOHLER Marco SUI +1.6613 RIESER Stefan AUT +1.6814 BAUMANN Romed AUT +1.7015 STRIEDINGER Otmar AUT +1.8816 HROBAT Miha SLO +1.9117 ODERMATT Marco SUI +1.9318 PARIS Dominik ITA +1.9519 HEMETSBERGER Daniel AUT +1.9720 MUZATON Maxence FRA +2.0121 ALEXANDER Cameron CAN +2.