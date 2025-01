Linkiesta.it - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sul (graduale) rilascio degli ostaggi

A cinque giorni dalla fine del mandato di Joe Biden come presidenteStati Uniti,unformale per il cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza e ilisraeliani rapiti il 7 ottobre 2023 dal gruppo terroristico palestinese. A confermare la notizia dell’intesa raggiunta a Doha dopo giorni di intensi negoziati mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti (con il contributo fondamentale dell’Arabia Saudita) sarebbero delle fonti statunitensi e israeliane, citate dal sito americano Axios. Anche la Bbc e la Cnn confermano l’intesa.Nella prima fase dell’, trentatrésaranno liberati, tra cui donne, bambini e uomini sopra i cinquant’anni o con problemi di salute. Ilavverrà gradualmente nell’arco di quarantadue giorni, durante i quali entrerà in vigore un cessate il fuoco.