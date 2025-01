Ilfattoquotidiano.it - “Il sesso? L’organo più bello è il carattere. Cerco un marito, non dico miliardario, ma nemmeno spiantato”: l’appello di Tina Cipollari (che no, non tornerà tronista)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La premessa è doverosa.è e rimarrà l’opinionista speciale di “Uomini e donne”. Quindi, come FqMagazine ha verificato, non ci sarà alcun ribaltamento dei ruoli, che la vedrebbe tornare sullo scranno come. Le illazioni nascono da un appello speciale che laha fatto dalle pagine del settimanale Chi, in cui ha tracciato un identikit preciso di chi per lei sarebbe l’uomo ideale.Anzitutto peril nuovo spasimante non deve essere come l’ex: “Non c’entra niente la scelta che ho fatto 20 anni fa, oggi è tutto cambiato. Intanto, l’uomo ideale non esiste. Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa. Nonil, ma è chiaro che non deve arrivare uno, uno che pensa che lo mantenga io.