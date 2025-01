Lanazione.it - Gli Orsi pronti a tornare a fare sul serio. Esordio contro il Bellaria Cappuccini

L’attesa sta per finire: domenica prossima si torna asul, visto che inizierà la fase regionale del campionato di Serie C 2024/25 di rugby. Ed il Rugby Pistoia vuole iniziare l’anno con il piede giusto, mettendosi alle spalle gli ultimi risultati e ritrovando la verve che aveva permesso ad Evangelisti e compagni di annichilire l’Unione Rugby Montelupo pochi mesi fa al debutto stagionale. Il tecnico Valter Nutini, che dalla scorsa estate ha sostituito Lorenzo Vannini (passato ai Gispi Tigers) ha da tempo ricominciato a dirigere gli allenamenti, con la priorità di ritrovare al più presto il ritmo-partita e di arrivare nella miglior condizione fisica possibile alla prima gara del 2025. Anche perché si tratterà comunque di una sfida impegnativa: alle 14.30 di domenica, i rugbisti pistoiesi saranno di scena a Pontedera, dove sfideranno unCapuccini che non è poi andato così lontano dalla qualificazione al girone-promozione nella prima parte della stagione.