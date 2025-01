Liberoquotidiano.it - Giustizia: Della Vedova, 'ok riforma ma assenza drammatica di confronto'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Finalmente oggi abbiamo ascoltato una voce del governo, ma non c'è nulla di liberale, di democratico o di costituzionale sul fatto che su un provvedimento del genere parli il governo, parlino le opposizioni e la maggioranza stia zitta e muta. Presidente lo segnalo anche a lei, questa deriva è preoccupante per il futuro: il governo dispone e la maggioranza tace”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedettoin Aula a Montecitorio in seguito all'intervento del ministro Nordio. “Ritengo nella sostanza questapositiva, e penso che le opposizioni facciano un errore politico a consegnare nelle mani di questa maggioranza, che per due terzi almeno ha sempre osteggiato qualsiasi visione liberale, unacome questa. +Europa la voterà.