Dilei.it - Francesca Sofia Novello, primo look dopo il parto: tacchi altissimi e il colore del 2025

Leggi su Dilei.it

È stato un preludio al nuovo anno colmo di gioia pere Valentino Rossi: i due, in coppia da ben otto anni, soltanto pochi giorni fa hanno finalmente accolto la piccola Gabriella, loro secondogenita e sorellina di Giulietta – nata nel marzo del 2022 – e ancora non stanno nella pelle. Il dolce annuncio è stato fatto tramite social, con un tenerissimo scatto in clinica a ritrarli con la nuova arrivata tra le braccia e gli occhi lucidi. A distanza di circa dieci giorni dalla neomamma si è rimessa in piedi, e con che stile: in occasione di una serata con le amiche ha deciso di sfoggiare undavvero notevole. Di seguito i dettagli.e Valentino Rossi:weekend di famiglia al completoDall’arrivo di Gabriella è trascorso solo qualche giorno, eppure ecco per la piccola la prima esperienza a bordo pista: durante lo scorso weekendha, come di consueto, accompagnato Valentino Rossi a Tavullia, nota cittadina in provincia di Pesaro e Urbino in cui ha avuto luogo la decima edizione della 100 km dei Campioni al Ranch, una gara di moto a cui lo stesso Dottore ha dato vita.