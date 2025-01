Ilgiorno.it - “Dacci la collanina”: 37enne minacciato con un cacciavite e derubato su treno a Parabiago

(Milano), 15 gennaio 2025 –con undella catenina d’oro mentre viaggiava sulche da Milano porta a Varese: l’episodio è accaduto non nella notte e su unpoco utilizzato, ma intorno alle 17 di ieri e ha avuto come sfortunato protagonista un. Se a bordo dei treni anche chiedere il biglietto diventa un rischio: “Gli aggressori? Spesso rilasciati subito e con conseguenze minime” L’uomo, residente a, ha raccontato d’essere stato avvicinato da due persone, descritti come extracomunitari, mentre rientrava sulche da Milano porta a Varese. I due lo hannocon un, chiedendogli di consegnare loro lad’oro che portava al collo. I due sono poi scesi alla prima stazione utile, mentre all’uomo non è restato altro da fare che denunciare quanto accaduto ai carabinieri della compagnia di Legnano.