Cina | compie importanti progressi nell’esplorazione mineraria

Laha compiutosignificativi nel nuovo ciclo di campagne per l’esplorazione, inaugurato nel 2021, secondo quanto comunicato ieri dal ministero delle Risorse Naturali. Il ministero ha annunciato in una conferenza stampa che laha scoperto il primo grande giacimento di gas ultra superficiale al mondo in acque molto profonde, con un gas originale in posto (OGIP) stimato a oltre 100 miliardi di metri cubi. Nel frattempo, durante le campagne sono stati scoperti in totale 10 giacimenti di petrolio con riserve geologiche previste pari o superiori a 100 milioni di tonnellate e 19 giacimenti di gas con OGIP stimato pari o superiore a 100 miliardi di metri cubi. Con la scoperta di 10 grandi giacimenti di uranio, la quantita’ di risorse di uranio ine’ aumentata in modo significativo.