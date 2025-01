Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala ha scelto Che Tempo Che Fa: la giornalista romana sarà ospite di Fazio che torna dopo la pausa natalizia

ha“Cheche fa“. La, arrestata lo scorso 19 dicembre in Iran,di Fabiodomenica 19 gennaio. L’annuncia arriva dal conduttore ligure sul profilo X: “Domenica Cheche facon”, all’interno una clip con le immagini del rientro all’aeroporto di Roma Fiumicino,ventuno giorni di detenzione, lo scorso 8 gennaio.L’abbraccio con il compagno e collega Daniele Raineri, l’incontro con i genitori, l’accoglienza della Premier Meloni. Per la trasmissione in onda sul Nove il ritornole vacanze natalizietrainato dall’ennesimo colpaccio, si tratta della prima ospitata televisiva diil ritorno in Italia.italiana di 29 anni, nota per il suo lavoro con Chora Media e come reporter in aree di crisi, era stata arrestata per presunta violazione delle leggi della Repubblica Islamica ed era stata imprigionata nel carcere di Evin.