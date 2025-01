Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: attesa per inflazione USA e possibili tagli tassi Fed

Leggi su Quotidiano.net

Leguadagnano terreno a metà seduta indel dato sull'americana che verrà reso noto nel primo pomeriggio e che, se dovesse rivelarsi migliore delle attese, sosterrebbe il mercato azionario e obbligazionario, alimentando le speranze in nuovideida parte della Fed. Francoforte avanza dello 0,8%, Londra e Milano salgono dello 0,7% e Parigi dello 0,4% mentre a New York, dove la stagione delle trimestrali attende alcune grandi banche, i future salgono di circa lo 0,3%. Il dato sull'britannica, scesa inaspettatamente a dicembre, alimenta le speranze di una sorpresa positiva anche negli Usa mentre sul fronte macroeconomico la frenata del Pil tedesco nel quarto trimestre è stata in linea con le attese. In Europa, intanto, diversi membri della Bce confermano che iverrannoati ancora, con il governatore francese Francois Villeroy de Galhau che si attende un atterraggio al 2% prima dell'estate.