361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 14 gennaio 2024

Leggi su 361magazine.com

Bene la fiction RaiNella serata di ieri, martedì 14, su Rai Uno, l’esordio della fiction Blackout 2 –Le Verità Nascoste coinvolge 2.916.000 spettatori pari al 17.8% di share.Su Canale5 il secondo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro ottiene 1.513.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 Ma. Diamoci del Tour! in Europa registra 920.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Mechanic: Resurrection si ferma a 1.561.000 spettatori (8.6%).Su Rai3 Tutto in un giorno porta a casa 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 815.000 spettatori (5.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.456.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Una Principessa a Natale ottiene 560.000 spettatori con il 3.1%.L'articolotv, idel 14proviene da 361 Magazine.