Via Kvaratskhelia arriva Danilo | ostacolo burocratico per Conte

Giornate infuocate per il direttore Manna e per mister: al Napoli è via vai continuo, ma c’è un rebusda risolvereKhvichaormai è ad un passo dal PSG. Come abbiamo raccontato in questi giorni su Calciomercato.it, il giocatore ha raggiunto da giorni l’intesa economica per firmare il nuovo contratto con i parigini. Mancherebbero gli ultimi dettagli tra il Napoli e il Paris Saint-Germain, poi ci sarà l’annuncio ufficiale da parte delle due società. E probabilmente anche un video-saluto del ragazzo.lascia il Napoli,ha un accordo con Manna (LaPresse) Calciomercato.itNel frattempo, il Napoli è alla ricerca del sostituto. Il direttore sportivo Manna sta sondando diverse piste, alla ricerca del colpo perfetto per rapporto qualità-prezzo. Zhegrova è stato tra i primi profili visionati, ma il Lille ha alzato un muro.