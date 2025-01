Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi: “Il ristorante dove vado sempre a Los Angeles non c’è più. Cercherò di dare una mano”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 14 gennaio 2025 – “Il Moonshadows,andavo a pranzo spesso la domenica. non c’è più! Sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio.la pma settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi.diunaa chi ha perso tutto! Nelle stories il gofund.me che hanno creato per aiutare i dipendenti e le loro famiglie”.(73 anni il pmo 7 febbraio) ha condiviso sul suo Instagram la foto di com’era e la drammatica foto di com’è diventato ildi Losda lui molto amato. Il rocker di Zocca, in provincia di Modena, ha comprato anni fa un’abitazione sulle colline di Hollywood, al nord della città colpita da vasti incendi. E ha rilanciato sui social la raccolta fondi per il Moonshadows Malibu, locale completamente distrutto dagli incendi che stanno assediando la popolosa città californiana.