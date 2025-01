Ilfattoquotidiano.it - “Una goccia d’acqua mi è piovuta in testa per due ore durante il volo Londra – Dubai. Ho chiamato la hostess, mi ha portato un asciugamano”: la storia di John Nica

dopo, “acqua rugginosa addosso”un. È quanto accaduto al passeggero, 40 anni, che ha dichiarato di avere fatto causa alla British Airways. Seduto sotto un condizionatore difettoso, si è beccato acqua sullaper le due ore finali della tratta.stava andando negli Emirati Arabi per festeggiare il suo compleanno: “Questa esperienza terribile ha rovinato l’inizio del mio viaggio”. L’uomo ha raccontato di averesubito l’equipaggio ma l’assistente disi è presentata sopo 40 minuti dicendo di non avere alternative: ilera pieno e per il 40enne non restava altra soluzione che rimanere sotto labattente. Le scuse di British Airways sono arrivate maha intenzione di portare avanti la sua causa: ha rifiutato l’offerta della compagnia aerea di un voucher da 150 sterline e ha denunciato il caso alla UK Civil Aviation Authority (CAA).