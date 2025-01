Lettera43.it - Tim, non c’è da festeggiare: i francesi rischiano di incattivirsi

Non c’è granché da. E infatti nessuno dalle parti di Tim e del governo suo supremo dante causa batte le mani. Il Tribunale di Milano ha respinto, per inammissibilità, il ricorso presentato da Vivendi sul fatto che la vendita della rete Tim era passata al vaglio del consiglio di amministrazione ma non dell’assemblea. Il risultato è che i(peraltro rimbrottati nelle motivazioni della sentenza di aver rinunciato alle loro prerogative di azionisti), ora sono ancora più incattiviti, e qualcuno arriva a preconizzare la possibilità di un clamoroso ritorno sui loro passi. Si erano ritirati sull’Aventino perché avevano considerato la cessione della rete una svendita, facendo dimettere i due suoi rappresentanti nel consiglio d’amministrazione. Ora meditano di riprendere il comando, forti di quel 24 per cento delle azioni che ne fa di gran lunga il socio di riferimento, e della drammatica perdita di valore dell’azienda (quindi anche della loro partecipazione reiteratamente svalutata) dopo che il mercato ha spernacchiato il piano industriale presentato tre anni fa da Pietro Labriola.