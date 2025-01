Sport.quotidiano.net - Ternana, ore decisive per il mercato. Trattativa con il Gubbio per Tozzuolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Oreper le prime mosse di. La Società rossoverde non ha mai fatto mistero che Alessandro, centrale difensivo classe 2002 del, rappresenti un concreto obiettivo per rimpiazzare l’indisponibile Dimo Krastev. Le parti ne hanno ovviamente parlato anche a margine della partita di venerdì scorso. La contropartita, previo assenso dell’Hellas Verona proprietaria del cartellino, potrebbe essere l’esterno d’attacco Nicola Patanè, classe 2004, che non sta trovando spazio nello scacchiere di Ignazio Abate. Il, ovviamente, prima di dare il via libera vuole assicurarsi un pari ruolo di. Il diesse rossoverde Carlo Mammarella prova a stringere anche con il Catania per il centrocampista Luca Verna (93) che andrebbe a sostituire l’altro lungodegente Samuele Damiani.