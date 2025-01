Ilnapolista.it - Raspadori non è felice a Napoli, situazione in evoluzione (Pedullà)

non èin)Scrive Alfredoche il gol al Venezia non ha cambiato ladial. Il calciatore non è soddisfatto e laè da monitorare anche se Conte lo considera incedibile.Scrive Alfredo:La pratica Giacomosarebbe stata risolta dopo il gol contro il Venezia da subentrato, un tiro da tre punti e grande soddisfazione. In realtà, pur non avendo intenzione di andare in rotta di collisione con il club, non è troppo contento della piega che sta prendendo la stagione. Quindi non possiamo garantire al cento per cento che non ci saranno novità: Conte lo ritiene intoccabile, ma in una recentissima conferenza stampa ha aggiunto che non ha intenzione – vedi vicenda Kvaratskhelia- di trattenere gente controvoglia.