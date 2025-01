Lanazione.it - Pusher e abusivo. Arrestato a Fossola

Non solo spacciava, ma occupava senza titolo un’immobile privato. E così per lui sono scattate le manette. È successo nei giorni scorsi adurante i controlli preventivi svolti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carrara al comando del tenente colonnello Roberto Ghiorzi. Ed è proprio durante l’attività di contrasto del fenomeno dell’occupazione abusiva di edifici abbandonati, che gli uomini dell’Arma hannoun quarantunenne extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, già conosciuto alle forze dell’ordine per le sue pregresse vicende giudiziarie. Dopo che è stato fermato, alle successive fasi di controllo è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa illegalmente sul mercato dello spaccio.